任賢齊今出席代言記者會。（陳俊吉攝）

任賢齊今出席代言記者會。（陳俊吉攝）

任賢齊今（20日）出席「COZY FIT 律動奇機 2.0」代言慶功記者會；提到鄭秀文（Sammi）榮登香港電影金像獎影后，他替好友感動開心，大讚她一直都非常努力、演出《花椒之味》時就應該要得獎了，「她一直嘗試各種角色，每次看到她都會有不同改變」，更稱Sammi「接下來更不得了」，因她7月將再度登上紅館展開全新巡演，各路親友近期不斷拜託他幫忙買Sammi演唱會門票，「我都不知道怎麼辦，已經收到幾百張訂單了，可能找劉德華會比較快」。

任賢齊日前剛結束新加坡演唱會，接下來還要飛上海、湖南等地工作，母親節將提前陪家人吃飯慶祝；聊起今年工作規劃，他表示將以音樂為主，除了還有20餘場演唱會要「還債」、5月推出全新專輯，也在規劃台北及高雄演唱會，暫訂明年初舉行，地點首選室內大型場地，相隔多年有望再度攻蛋。

任賢齊5年前為電影《跑馬》增胖到100公斤，但因導演鈕承澤捲入性侵案件而停拍，任賢齊曾多次表示有望復拍，今再提此事，他說直言一定要完成：「一直有這個想法，當初是拚了命去拍，還經過了很嚴格考驗。」由於鈕承澤涉性侵被判4年，2021年底被關進花蓮監獄，因此任賢齊表示：「等導演完成了他必須完成的後再打算，搞不好會拍10年也有可能。」

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