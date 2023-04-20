拜登政府打壓大陸不手軟，外媒披露，白宮即將頒布最新、空前嚴厲的美企赴中投資管制規定。財信傳媒董事長謝金河表示，地緣政治衝突加劇，美國倡議友岸外包正加速產業供應鏈移動步伐，蘋果生產基地移往印度，衝擊最大是鴻海鄭州廠，接下來的企業洗牌，重組會更加激烈！

謝金河在臉書發文指出，蘋果執行長庫克剛結束北京的訪問，這回又現身印度，為印度蘋果門市展店造勢，除了開啓印度市場，將來印度也將逐漸取代蘋果在中國的生產基地角色。作為全球市值最大的企業，蘋果可以說是動見觀瞻。

謝金河說，這三個月來，庫克先到日本，然後到訪北京，參加中國企業家高峰論壇，庫克宣示蘋果要與中國共同成長；這次到印度，像是開發新市場，更重要的是進行供應鏈的重組。在這個目標下，所有蘋果供應商勢必跟著蘋果的生產基地移動，衝擊最大的是鴻海，河南鄭州的生產基地正快速萎縮。

最近戴爾（Dell）創辦人Michael Dell站出來，要求客戶減少對中國零組件依賴，台灣個人電腦、筆記型電腦的生產基地幾乎都在中國，Dell這個指令下達，林百里的廣達立即採取行動，部分生產線將移到越南。

地緣政治衝突加劇，謝金河提到，從半導體、伺服器，到很多傳統產業都受到影響，像運動鞋大廠NIKE宣布完全結束俄羅斯市場營運，NIKE也宣布在中國的APP停止運作。

他認為，葉倫倡導「Friend Shoring」（友岸外包）正加速產業供應鏈移動步伐，台灣的製造業以代工為主力，受到衝擊會最大，當然也會產生嬴家與輸家，這當中有TRUST信賴元素的產業會加快腳步崛起，這一年來，像安全監控的晶睿、伺服器機殼的營邦，或是網安的立端，資安的安碁都令人刮目相看。

謝金河強調，相對來看，拔不出中國的企業，未來調整可能比較辛苦。接下來的企業洗牌，重組會更加激烈！