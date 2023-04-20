▲謝國樑與議長童子瑋（右二）共同出席市議員張耿輝（右一）服務處喬遷典禮。（徐佑昇攝）

基隆市政府近日持續推動青年電動機車專案，目前表態參與的廠商已有中華汽車以及光陽機車。但內政部長林右昌於20日受訪時質疑「天下沒有白吃的午餐」，市府也沒有購買電動機車的預算，恐有適法性問題。對此市長謝國樑回擊，林右昌貴為內政部長，對這政策這麼關心，真是難為他了。

謝國樑說，市府已編列今年度的追加預算，預計可以購買12000台電動機車，還另外償還了3億的負債以及公車處的2億負債共5億，預算是足夠的。

內政部長林右昌20日於立法院受訪時，批評基隆市長謝國樑的電動機車專案有適法性問題，他認為「天下沒有白吃的午餐」，跟廠商談的時候有沒有條件交換？就他了解也沒有相關的預算，是如何來跟廠商溝通的？照理來說政府採購的物品應屬於公物，透過政府採購的方式送東西給民眾，只要做公益，也不符合常態比例原則，畢竟一台機車很貴。

對此謝國樑表示，他認為永遠都會有人攻擊、詛咒青年電動機車政策會失敗，但大家都有看到市府在一步步落實才是最重要的，市府也希望給青年朋友一個最好的解決方案，讓大家可以做公益又能騎機車，他會繼續努力。

謝國樑說明，基市府2023年已編列追加預算，預計可以購置12000台電動機車，此外市府還另外償還了共5億的負債，包含3億的市府負債還有2億的公車處負債，就財政試算上而言，電動機車市府1台補助3萬，12000台預算共3.6億，因此目前預算應該是足夠支應的，請大家放心。

謝最後意有所指的表示，「林右昌貴為內政部長，還一再關心基隆的大小事和電動機車，真的是難為他了，謝謝他的關心」，也透露出一絲火藥味。

結束訪問後，謝國樑繼續參加七堵區無黨籍基隆市議員張耿輝服務處喬遷啟用典禮，並與議長童子瑋共同祝福張耿輝可以繼續為民服務，共創市民福祉。