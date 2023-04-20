中國駐菲大使黃溪連上週指美國欲藉在菲律賓的據點干涉台海局勢，警告這可能影響在台菲勞安危。菲律賓總統小馬可仕說，他很快將召見黃溪連，要求解釋為何發表上述言論。

黃溪連14日表示，美國意圖利用菲美「加強國防合作協議」（EDCA）據點干涉台灣海峽局勢，告訴馬尼拉當局「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。

菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天出席活動時受訪表示：「我很快會跟大使（黃溪連）談一談。我相信他會急於對他想表達的意思做出自己的解釋。」

他說，對黃溪連這項發言「我們都有點吃驚，但我把它歸結於語言（詮釋）的差異」。

小馬可仕說，英文不是黃溪連的母語，語言轉換中「一定有些失誤」，「但我很想知道他想表達什麼意思」。

中國10日結束為期3天的台灣周邊軍演。菲律賓外交部先前表示，當前兩岸緊張情勢下，目前還沒有在台灣的菲律賓人尋求菲國政府協助返國。

菲國外交部說，包括台灣在內，政府已對所有菲律賓勞工密集地區制定應變計畫。

菲美兩國2月初商定，在加強國防合作協議原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限；並於4月3日宣布，這4座據點包括菲律賓東北部一座機場、一處陸軍軍營及距台灣約400公里的海軍基地。

加強國防合作協議使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。學者認為，這4座據點有3處接近台灣，明顯因應中國可能攻台。

ABS-CBN新聞網報導，菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）昨天在參議院答覆小馬可仕長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）質詢時說，根據加強國防合作協議，美國可在菲律賓同意的據點進行安全合作演習、聯合訓練活動、人道援助與救災及「雙方可能商定的其他活動」。

馬納羅說，無論美國想在菲律賓從事任何協議未提及的活動，都必須得到雙方同意。

艾米．馬可仕當時提問，鑑於台海緊張局勢加劇及2023年度美國國防授權法案，「我們是否可以理解為美國將被允許將其軍事資產存放在（菲律賓的）EDCA據點…以保衛台灣？」

艾米擔憂，因應台海發生衝突，菲律賓可能成為美國的「主要武器儲備庫」。

對此，馬納羅說：「如果出現這種情況，我們將以EDCA主要目的為指導方針。我們不會同意任何與商定內容不一致的活動，甚至物資。」

他表示：「我們的觀點是，EDCA不針對任何國家。它是為了菲律賓自身的使用。」

艾米也詢問：「如果美國在台灣進行任何軍事活動，我們會允許他們在EDCA據點修整軍事資產與加油嗎？我們不會，對嗎？」

馬納羅回答：「如果以EDCA為指導方針，是這樣沒錯。」

菲律賓國防部15日表示，兩岸局勢緊張下，「為任何突發事件做好準備」，以確保海外菲律賓人，尤其是在台菲律賓人的安全是明智的作法。落實「加強國防合作協議」不針對任何國家，在複雜的地區安全格局中，馬尼拉「尋求透過我們可用的任何手段提高菲律賓的防禦能力」。