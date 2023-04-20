「斑腿樹蛙」現身吉安鄉，縣府與花蓮林管處等單位現勘。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種「斑腿樹蛙」嚴重威脅本土樹蛙族群，農業處持續清除防止擴散。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

「斑腿樹蛙」現身吉安鄉，縣府與花蓮林管處等單位現勘。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種「斑腿樹蛙」嚴重威脅本土樹蛙族群，農業處持續清除防止擴散。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

「斑腿樹蛙」現身吉安鄉，縣府與花蓮林管處等單位現勘。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

外來物種「斑腿樹蛙」入侵花蓮吉安鄉，最早是在2年於瑞穗鄉發現斑腿樹蛙蹤跡，嚴重威脅本土樹蛙族群，縣府農業處為保護原生物種生存環境，將持續清除計畫，展開捕捉移除，防止「斑腿樹蛙」擴散。

農業處表示，「斑腿樹蛙」原產於華南、香港、海南島、印度、中南半島等地區，為中大型蛙類，背部為深褐色或褐色，四肢細長，有黑色橫帶，指間有微蹼、吸盤發達，股部與大腿內側有網狀斑，網紋較粗、類似黑底白點，因生存力強，被農委會林務局列為推廣移除外來入侵物種之一。

2006年起開始出現於彰化、台中，因適應力及繁殖力強，短短10年內分布範圍迅速擴張到西部地區，每窩卵泡有300至700顆卵，且斑腿樹蛙的蝌蚪會捕食其他原生蛙類的蝌蚪，造成習性及外型相似的布氏樹蛙嚴重威脅，危害本土生物多樣性。

縣府農業處長陳淑雯指出，2020年底花蓮首次於瑞穗鄉發現斑腿樹蛙，立即委託花蓮林管處等單位調查，確認斑腿樹蛙僅分布於瑞穗鄉，族群量低且呈點狀不連續分布，研判是入侵初期，2021年移除16隻，2022年移除6隻。

陳淑雯指出，這次在吉安鄉發現斑腿樹蛙蹤跡的是參與重要棲地生態服務給付推動計畫的農民，經會同林務局花蓮管理處、東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如及洄瀾風生態公司前往現勘，確認斑腿樹蛙已入侵吉安。

陳淑雯指出，縣府將持續投入吉安地區斑腿樹蛙的管理，遏阻分布擴散。

農業處提醒，菜園、竹林等農墾地是斑腿樹蛙最喜歡的棲地類型，會藉著灌溉溝渠或是隨園藝植物的運送拓展分布，民眾若發現斑腿樹蛙蹤跡，可撥打花蓮縣野生動物保育專線03-8226050、1999縣民熱線，或是到臉書社團「外來種斑腿樹蛙監測社團」通報，由專人前往處理。