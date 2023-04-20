近期因天氣逐漸轉熱、口罩解禁，全國腸病毒疫情再度升溫，桃園市至今已經檢出4例腸病毒71型輕症個案。衛生局呼籲，目前腸病毒疫情呈現攀升趨勢，呼籲家中若有5歲以下幼兒，如感染腸病毒71型或D68型恐侵犯神經，進而引發重症風險，民眾需多加留意。

衛生局統計，近3周桃園市腸病毒健保門急診就診人次分別為530人次、621人次及626人次，就診人次每周攀升。依衛生福利部疾病管制署資料顯示，目前社區流行的腸病毒型別，以克沙奇A型病毒（76.8％）為主，其次為腸病毒D68型（20.7％），再來是伊科病毒（2.4％），這顯示社區中已經有多種型別腸病毒。

衛生局表示，雖然疫情解封仍應提高警覺落實勤洗手，生病不上班、不上課，防範腸病毒。另也向家長提醒，外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中，家中幼童出現相關症狀，如發燒、口腔潰瘍、手腳出現紅疹及水泡時應儘速就醫診斷，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應立即通知校方，務必落實生病不上學，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動且與家中其他幼童適度隔離，才能降低交叉感染的機會，保護自身、同學及家人健康。

學校方面的應對措施則有以下幾點，衛生局說，已提醒國小、幼兒園及托嬰中心等機構，針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水進行定期消毒，並落實工作人員及幼童的手部衛生及健康監測，加強教育工作人員了解腸病毒的傳染方式、感染常見症狀及預防方式等，降低高風險場域的傳播。

最後再次強調，若家中幼童身體不適，開始出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，一定要趕緊送往市內5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院就醫，獲得妥善治療才能降低重症發生的機會。