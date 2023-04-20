近期國內毛豬價格高漲，日前甚至漲到每公斤99.96元的歷史高價，農委會除要求大養豬戶增加供應，以及豬肉專案進口外，同時該會亦請豬農勿惜售秩序出豬上市。豬農不滿表示，豬農增加飼養時間及成本並非囤豬，而是當豬源不足時補足豬肉量，政府與部分立委不該將豬農當作物價上漲的兇手。

台灣長久以來的產銷是「缺豬不缺肉」，菜市場肉攤或生鮮超市都缺乏屠宰3天內的生鮮豬肉，但不缺少價格低廉的進口豬肉。根據統計，近期受到豬隻藍耳病(PRRS)、豬流行性下痢(PED)影響，今年1-3月份小豬化製量比去年同期增加7％，造成出豬頭數斷層；豬農需要增加飼養時間風險及犧牲飼效的機制來讓豬長肉，延後豬隻上市為最快彌補國內豬肉需求量可預期的不足。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞分析，2021年10月至2022年4月這段期間，發生了現貨玉米價格漲至歷史天價每公斤16元，但同時進口豬肉噸數年增率達到86％，間接造成台灣豬隻拍賣價格每公斤跌至70元以下，於是中央畜產會補助1億4000萬元給10幾家冷凍廠，以每公斤68-70元至肉品市場抓豬，等待夏季來臨價格上漲，冷凍廠又將補助收購而來的豬肉釋放出來，間接又賺了一波，等於一隻豬被扒了好幾層皮。

「專案進口再多也替代不了生鮮豬肉這塊，做再多不理性的價格調控，只會讓供需淺盤更進一步的惡化」。

洪健鈞指出，4月1號開始電價平均漲幅1成，立委諸公質詢農委會時，在不正確的認知之下把豬農拿來當做終端物價上漲的背鍋俠，更讓農委會順應民怨來壓制豬價，使得短短7天內讓全國豬隻拍賣平均價驟降13元。

洪健鈞強調，養豬協會理事長作為台灣養豬團體的最高權力象徵，不該把自己當作為政治服務的橡皮圖章，當豬農遇到不合理的產銷政策以及被網軍抹黑時，應該要誓死捍衛全國養豬協會會員們的權利，如此才能持續地提供優良的蛋白質來源。

農委會主委陳吉仲日前指出，面對國內生產產量微幅變動而導致價格的波動，農委會的原則是維持豬價在綠燈區以保障豬農收益，透過台糖及養豬大戶配合調度滿足短期需求、調整國內庫存及業者進口、提高育成率降低成本、改善畜舍增加競爭力等措施來滿足國人豬肉所需。