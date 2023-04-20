被封「最強春雨」的鋒面報到，南投縣山區有局部大雨，仁愛鄉山區數個測站20日0時至11時累積雨量破50毫米，造成投89線（力行產業道路）沿路多處落石，其中16.8公里處、翠巒路段坍邊坡不敵大雨坍方，雙向道路中斷，車輛無法通行，居民進出須繞往台中市梨山。
根據中央氣象局觀測資料，今天0時至上午11時，以合歡山頂測站64.5毫米最多，小奇萊測站62毫米次之。仁愛鄉山區昨晚迄今雨勢一陣陣，造成投89線16.8公里處邊坡不敵強降雨嚴重坍方。
翠華村居民指出，不久前南投縣府才完成投89線完成路面改善工程，上午8時許村長高政光就在村內廣播，指16.8公里處、翠巒路段坍方，由於今天雨勢比昨天還大，持續有泥流、石塊， 所以暫時無法搶修，力行村往翠華村的交通中斷，他們進出得繞往梨山。
警方指出，不只投89線16.8公里處坍方中斷，其他山區縣道、產業道路沿途也有零星落石，呼籲民眾大雨期間儘量避免前往山區活動，若非得前往山區，因天雨路滑，加上山區起霧視線不佳，行車要特別小心、注意落石，確保行的安全。
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