美國日前接連發生非裔少年和20歲白人女子，因為誤闖陌生人住家，慘遭槍擊的烏龍事件，德州首府奧斯汀18日也傳出有2名啦啦隊女孩認錯車，被車內乘客開槍，造成其中一人身受重傷。警方已將兇嫌逮捕，依三級重罪起訴。

美國有線新聞網（CNN）報導，分別就讀高中和大學的華盛頓（Payton Washington）和羅斯（Heather Roth）參加同一個啦啦隊，兩人在周一晚上結束練習後，正要開車回家，羅斯卻認錯了車，不小心打開陌生人的車門。她當下意識到自己犯錯，連忙向當時坐在車內的25歲男子羅德里奎茲（Pedro Tello Rodriguez Jr.）道歉，但後者仍掏出手槍，二話不說朝兩人開火。

Another shooting over seemingly nothing.



Following the stories of Ralph Yarl and Kaylin Gillis, two high school cheerleaders in Texas were shot in a grocery parking lot after she mistakenly got in the wrong car.



"He pulled out a gun and just started shooting at all of us." pic.twitter.com/8g346GIUAY — The Recount (@therecount) April 19, 2023

華盛頓的腿部和背部遭到子彈射中，目前仍在加護病房觀察；羅斯則是受到輕微擦傷，並無大礙。警方事後調閱現場監視器畫面找到兇嫌，從他的住處搜出一把莫斯伯格9釐米半自動手槍，以非法使用致命武器的罪名將他起訴。

這已是美國一周以內、第三起年輕人因「誤闖」而遭到槍擊的事件。13日一名16歲非裔少年因為按錯門鈴，被白人屋主開槍射傷；15日則發生20歲女子開錯車道，被屋主連開兩槍喪命的悲劇。

根據獨立團體「小型武器調查」（Small Arms Survey），美國是全球唯一平民擁槍數量多於人口數的國家，平均每100個人就擁有約120支槍。到今年3月6日為止，美國國內已發生超過100起大規模槍擊案，嚴重考驗政府管制槍械的決心。