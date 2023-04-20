獨家》暴雨轟台中！溪水暴漲狂奔流網驚：可泛舟 12:382023/04/20 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市西區麻園頭溪出現驚人水量，一早拍下可怕景象，溪水有如洩洪大水狂奔、水勢相當湍急。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市從昨晚迄今出現雨勢，因近來中南部出現乾旱現象，因此很多民眾欣喜說「終於下雨了！」，氣象局提醒，慎防溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，西區麻園頭溪出現驚人水量，一早拍下可怕景象，溪水有如洩洪大水狂奔、水勢相當湍急，有網友直呼「可以泛舟了！」。 根據中央氣象局20日上午8點35分，針對苗栗山區發布豪雨、大豪雨特報，台南以北地區及澎湖地區，要嚴防豪大雨發生，一早中北部日累積雨量圖的顏色「紅到發紫」，台中市多處道路也陸續傳出積水、汽機車受困情形。 #麻園頭溪 #出現 #奔浪流 #淹水 #地區 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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