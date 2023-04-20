台中市從昨晚迄今出現雨勢，因近來中南部出現乾旱現象，因此很多民眾欣喜說「終於下雨了！」，氣象局提醒，慎防溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，西區麻園頭溪出現驚人水量，一早拍下可怕景象，溪水有如洩洪大水狂奔、水勢相當湍急，有網友直呼「可以泛舟了！」。

根據中央氣象局20日上午8點35分，針對苗栗山區發布豪雨、大豪雨特報，台南以北地區及澎湖地區，要嚴防豪大雨發生，一早中北部日累積雨量圖的顏色「紅到發紫」，台中市多處道路也陸續傳出積水、汽機車受困情形。