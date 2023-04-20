國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選，即將於22日進行最後階段的黨員投票。有意挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，20日舉行「向黨員報告」記者會向國民黨員們喊話，表示自己是最有能力且最有機會勝過民進黨對手許淑華的人選，並拜託黨員「顧全大局」。

徐巧芯表示，2024選戰是國民黨需要走入新局的時刻，此時更需要黨員前輩的一臂之力，讓年輕世代能夠投入，讓國民黨能夠永續發展。「沒有年輕人，政黨會無法發展，也相信資深的前輩們都還有一顆年輕的心。」徐巧芯說，很多年輕人對中華民國不理解，常常被民進黨帶風向，這時候就更需要「正藍」的年輕人跟他們溝通，才有機會扭轉下一個世代的誤解「請愛國的黨員朋友相信，我可以做到。」

徐巧芯強調，如果自己能夠通過初選代表國民黨參選立委，不會只是自己打選戰，而是與各選區團結作戰，除了讓國民黨能在國會過半以外，最終目標就是協助2024總統候選人打贏選仗，讓國民黨拿回執政權。徐巧芯說，在信義南松山選區，自己已經被民進黨當作是假想敵，也是最有能力且最有機會贏過民進黨對手許淑華的人選，因此希望黨內的資深黨員們能夠顧全大局，在黨員投票中能夠支持她。