大陸第一季經濟增長雖說是開門紅，但在刺激消費這一環節仍就是「乏善可陳」。北京清華大學社會系教授孫立平撰文指出，當前消費不足問題，無關乎大陸民眾節儉、偏愛儲蓄，背後更多是消費過度、負債累累，以致無力消費，而這可從中國大陸居民負債率高達6成作為佐證。刺激消費如果只是盲目強行拉動，很可能事與願違。

孫立平在其自身微信公眾號上撰文指出，長期以來，關於中國大陸的消費問題，一直是這樣的一種敘事：中國大陸人的特點是節儉，不愛花錢，偏愛儲蓄；於是，造成消費不足，內需疲軟，拉了經濟發展的後腿；要促進經濟發展，就要拉動消費，擴大內需。

孫立平直言，事實恰恰相反。現在不是節儉的問題，不是不愛消費的問題，不是偏愛儲蓄的問題，而是消費過度、超前、透支的問題，是負債累累的問題，是無力再消費的問題。經濟學家李楊說，現在人們掙100塊錢，要用50塊來還債。還要怎麼消費才能符合消費旺盛、內需充沛的標準呢？

孫立平強調，因此中國大陸現在必須正視消費中的兩個最突出問題：一個是階段壓縮，一個是超前透支。

首先是階段壓縮的問題。孫立平解釋，中國大陸是一個後發展國家，後發展國家的一個重要特徵是發展的壓縮性。從傳統社會階段、大眾消費階段到提高生活品質階段，西方已開發國家大約用一兩百年的時間，而中國大陸只用了差不多30年的時間。

他斷言，就這樣氣喘吁吁、日夜兼程地用30年時間走完西方用一兩百年走完的路程，還想馬上再來個像過去30年那樣的大規模集中消費的高潮，可能嗎？「所以，我最近的一個判斷是，大規模集中消費階段即將結束。實際上，可能已經結束。」

此外，超前透支的問題。說氣喘吁吁，說日夜兼程，意味著我們同時也背負了沉重的債務。孫立平說，根據有關方面的資料，現在中國大陸居民負債率是60.6％，而美國是65％；2010年至2021年，中國大陸居民信貸規模從1.27兆（人民幣，下同）攀升至8.26兆；2021年，大陸居民債務收入比達124.4％；從2012至2021年，大陸居民每年還本付息的金額從5兆元攀升至14兆元，占其可支配收入的比例從24.5％上升到28.2％；大陸負債人數高達七億人，其中80後、90後負債人數占比達85％。在這些債務中，主要是房貸，但車貸、結婚、子女教育等方面的負債也占相當比例。

孫立平強調，千萬不要小看這個由消費超前透支形成的債務問題。野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明的《大衰退─宏觀經濟學的聖杯》這本書就提出了著名的負債表衰退理論。什麼是負債表衰退？最簡單地說，就是省吃儉用，減少債務，並由此造成經濟衰退。

他認為，一個國家從貧困階段開始起飛，如果沒有什麼意外的話，30年大體就可以達到一個不錯的水準。此後，不是不發展了，但會進入一個常規發展階段。這時，主要是要靠科技進步，提高發展品質，不斷提高人們的福祉。如果急於求成，強行拉動，很可能事與願違。