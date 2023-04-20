我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化上個月於巴西不幸墜樓身亡，遺孀控與官邸修繕費、職場霸凌有關。外交部原表示，調查此事件的調查團將於23日出發，不過今部長吳釗燮透露，調查團已提早出發，會盡快展開調查。

吳釗燮今列席立院外交國防委員會，就「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」報告並備詢，民眾黨立委邱臣遠質詢時關切巴西外交官墜樓案調查進度。吳回應，調查團部分成員今已提早出發，盼盡快調查。

吳釗燮強調，外交官發生這種不幸的案件，對外交部而言也是一個重大的衝擊，「我們都感到非常的不捨」。他說，得客觀、中立地進行相關調查，待調查結果出爐後，會再和外界說明。

邱臣遠也進一步詢問，外交部是否針對前線外交人員設有心理輔導機制？吳釗燮表示，外交部有既有的諮商機制，也再次通函所有外館，若需要協助都會盡量協助。

外交部發言人劉永健日前於例行記者會表明，外交部對於王之化輕生的原因沒有預設任何立場，對於家屬提出的各項質疑，都會進行公平客觀的調查，不管是辦事處館舍修繕、採購、人員管理或經費支用，調查團都會進行實地的了解，而由政風單位籌組的7人調查團因機票和簽證因素，會於23日出發，工作重點是釐清事實真相，調查報告完成後就會向家屬及社會大眾說明。