美吾華（1731）斥資10億擴建綠建築新廠，20日舉行上樑典禮。董事長李成家表示，新廠結合環保節能和智慧生產，竣工後將成為國道一號 - 五楊高架道路旁的指標性建築，預計2024年完工。

李成家表示，美吾髮洗髮、染髮用品，均已高居台灣品牌市占第一，公司創立47年來，年年都賺錢；目前正積極打造要將美髮工廠擴建升級為「GMP」、「綠建築標章」雙認證的國際綠建築工廠。

李成家說，根據全球權威市調公司凱度KANTAR最新調查，美吾華洗髮用品已居台灣品牌市佔第一，染髮霜市占率也長期站穩市場龍頭，包括美吾髮快速護髮染髮霜、植優、漢芳、卡樂芙…等，從年輕到熟齡，各年齡層均推出相對應的系列產品。

副董事長李伊俐表示，美吾華擁有創新研發、生產、行銷的完整一條龍模式，垂直整合綜效高；注重品質的同時，也持續推出符合最新市場潮流、走在時尚前端的優質單品，深受各年齡層消費者喜愛。

放眼消費市場，網路電商的市場潛力無窮。總經理賴育儒強調，美吾華已提早佈局電商領域，成功完成線上線下的整合，徹底落實OMO（Online merge Offline，虛實融合），像新創網路原生品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，已是網路洗髮精領導品牌，更進一步獲線下實體通路青睞，線上線下雙引擎並進，業績同步成長，展現領先業界的OMO虛實整合實力。

李伊俐表示，美吾華綠建築新廠去年初開工，預計2024年完工，將取得「化粧品優良製造規範（GMP）」、「綠建築標章」雙認證，結合智慧生產與自動化倉儲系統等各項最新設備，大幅提升產能與生產效率，同時替環境盡一份力。