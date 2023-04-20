20日行政院會後記者會，媒體問及碳權交易平台進度為何？預期經費、效益以及何時上路？
針對碳權交易平台，金管會證期局副局長高晶萍表示，氣候變遷因應法修法之後，就積極跟環保署接洽，跟環保署有成立工作小組，主要工作小組以後可能是由證交所執行任務，會與環保署密切聯繫，配合國家政策執行。
行政院代理發言人羅秉成說，政策上會朝這個方向，相關部會會協力合作進行。惟氣候變遷因應法剛通過，相關子法正在訂定中，需要有整體配套，金管會如果有具體作法會再對外說明。
實際上，環保署19日也證實台灣要成立自己的碳權交易所。國發會官員隨後表示，國發基金扮演的角色就是出資者，惟具體金額仍在討論階段，不便透露，預計上半年有明朗的結果。
國發會官員指出，成立碳權交易所有兩點考量，一是國內中小企業一直表達希望可以有碳權合作機會，但中小企業很難以個別公司去國外申請，因此由政府介入，幫忙中小企業供應鏈跟做ESG。其次，希望藉由成立碳權交易所，加強國際合作。
國發會官員說，東京、倫敦、新加坡等國均有碳權交易所，未來國內成立碳權交易所後，將讓減碳不再只是個壓力跟責任，而是用一個新的、金融方式促進彼此活絡跟加速國際合作。
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