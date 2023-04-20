前三大徵才產業依序為：住宿餐飲服務業20.3萬個、電子資訊／軟體／半導體業16.4萬個、批發／零售／傳直銷業16.3萬個。

即將邁入暑假實習旺季，企業多管齊下搶才，開出實習工作數多達13.2萬個，高科技業搶人，甚至祭出月薪逾4萬元的實習職缺。

104人力銀行行銷長張寶玲表示，4工作機會數再攀歷史新高，主因政府普發6,000元提升民眾消費意願，四大民生消費相關產業的工作機會數帶頭上衝，住宿餐飲服務業、批發／零售／傳直銷業、一般服務業（6.2萬個）與旅遊休閒服務業（2.8萬個），與3月相比，增幅介於2％～5.3％不等，工作數均創該產業新高。

企業缺工的徵才觸角也鎖定實習生，提早佈局搶聘優秀人才。各產業開出的實習職缺，以住宿餐飲服務業5.6萬個居第一，批發／零售／傳直銷業近1.9萬個排第二，電子資訊／軟體／半導體約1.1萬個排第三。

比對整體工作機會數可發現，越缺工的產業，招募實習生的力道越強。至於招募哪些實習職類？前三名依序為：餐飲／旅遊／美容美髮類5.5萬個、客服/門市/業務/貿易類2.3萬個、行政/總務/法務類1萬個，主要集中好切入、易上工的職類。 而高科技產業不論是外商或台企，紛紛祭出銀彈攻勢搶人，包括德州儀器、台灣杜邦等，提供月薪逾4萬元的實習職缺。