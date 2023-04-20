Jaguar Land Rover 位於英國默西塞德郡（Merseyside）的 Halewood 工廠將成為一座純電車款製造生產基地。（Jaguar Land Rover提供）

Jaguar Land Rover宣布將在未來5年內投資150億英鎊，發展其產業足跡、車款計劃、自動化、人工智能和數位技術以及人才技能，藉以加速品牌現代奢華電動化發展，其中，位於英國Halewood的工廠將成為純電動車款生產基地、下一代中型SUV車體架構與電氣模組化架構（EMA）。

Jaguar Land Rover執行長Adrian Mardell表示，此策略將在2030年之前重新定位為以純電優先的現代奢華汽車製造商，同時Jaguar Land Rover正朝著實現2025年淨現金收支平衡和2026年雙位數息稅前利潤的財務目標邁進。

Adrian Mardell 表示：「自兩年前啟動Reimagine品牌策略，我們即邁向了大幅的進展，包括推出兩款廣受好評的現代奢華車型Range Rover與Range Rover Sport，和加入銷售創下紀錄的Defender車系家族。儘管面對疫情和晶片短缺等不利情況下，我們仍逆風向上實現了既定目標，並成功地提高了我們最具利潤的車型產量，得以在第三季度實現盈利。」

Jaguar Land Rover正在加速電氣化進程，包括位於英國的一間工廠和新世代中型豪華SUV車體架構將完全轉型純電。這項投資使Jaguar Land Rover能夠實現現代奢華電動車的未來與新技術的開發，並實現2039年淨零碳排放的承諾。

Jaguar Land Rover預計今年下半年將開始邀請客戶預訂現代奢華的Range Rover純電車型。次世代中型SUV中的第一款將是Range Rover家族的純電動車型，將於2025年推出，並在默西塞德郡（Merseyside）的Halewood廠區生產製造，此舉也進一步確立Jaguar Land Rover對英國汽車產業未來發展的承諾。

雖然EMA將以發展純電為方向，但隨著某些市場電氣化趨勢的增加，Jaguar Land Rover仍保留使用於Range Rover和Range Rover Sport上，具備靈活性的模組化MLA車身架構，提供內燃機（ICE）、混合動力和純電（BEV）等選擇。這為Jaguar Land Rover提供了動力的多元性，針對各別市場不同的淨零碳排時程，可以調整其車輛編成以滿足全球不同市場的需求。

作為Reimagine品牌策略的下一步，Jaguar Land Rover將採用「House of Brands」的溝通策略，Jaguar Land Rover首席創意長Gerry McGovern OBE表示：「House of Brands 的形成是我們Reimagine戰略的關鍵，這是一種自然演進，目的是提升和擴大我們饒富特色的英國品牌的獨特性。我們的最終願景是為我們的客戶建立真正引人入勝的體驗，隨著時間的推移，從而為我們的品牌建立長期的高價值，並達成Jaguar Land Rover永續發展的目標。」

Jaguar Land Rover同時宣布未來3款全新設計的Jaguar車款中，第一款將是在英國西米德蘭茲郡（Midlands）的Solihull所生產的4門GT車型。具備超過以往任何一款Jaguar車型的動力輸出，續航里程可達700公里（430英里），預期價格將超過10萬英鎊，新車款將建立在專屬於Jaguar，名為「JEA」的獨有架構上。Jaguar新款4門GT車型的更多細節將於今年發布，並於2024年起在特定市場上市銷售，預計於2025年開始交付給客戶。

Gerry McGovern OBE說到 :「我們從根本上將Jaguar重新定義為一個全新現代奢華品牌。Jaguar轉型的關鍵在於透過設計傳達出它們獨一無二的風格」。Adrian Mardell則表示：「隨著Range Rover將於今年開始提供純電車型的預購以及3款全新設計、令人嘆為觀止的Jaguar電動車型中的第一款將於2025年推出，作為一間現代奢華汽車品牌，我們正在進入一個令人興奮的嶄新純電時代。」

除了位於英國默西塞德郡（Merseyside）的Halewood工廠將成為純電車款生產基地，下一代中型SUV架構、電氣模組化架構（EMA） 也將是以純電為目標打造。Jaguar Land Rover還宣布其位於英國伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的引擎製造中心，目前為其車輛生產Ingenium內燃機，未來將在電氣化方面為雙品牌的次世代車款生產電能驅動單元和電池組，並將更名為電能驅動生產中心以對應其調整。

對於歷史悠久的布羅姆威奇堡（Castle Bromwich）廠區的未來亦有相關規劃，Jaguar Land Rover證實將透過為次世代電動汽車提供車身，其為雙品牌準備壓製車身金屬件的沖壓設施將得以延續，在公司的電動化未來中發揮關鍵作用。Jaguar Land Rover將繼續發展布羅姆威奇堡（Castle Bromwich）工廠其他部分的用途。