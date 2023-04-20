總投資超過70億元人民幣、佔地面積58萬平方公尺，全球最大樂高樂園度假區－深圳樂高樂園度假區，從2021年8月在大鵬新區正式動工後，目前度假區內三大主題酒店的建築主體即將封頂，並預計將在2024年建成投入營運，將成為粵港澳大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區。

而該項目由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments Group）獨家營運。據「深圳發布」報導，這也是深圳首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，設有1個主題樂園、1個水上樂園和3間主題酒店。

據了解，默林娛樂集團有10個樂高樂園度假村，目前大陸有3個樂高樂園正在建設中，包括深圳、上海和四川眉山。公開資料顯示，大陸首座樂高樂園從2020年6月在眉山開建，目前正推進中，而深圳、上海的樂高樂園均於2021年開工建設，間隔3個月左右。

至於為何選址在深圳建設全球最大的樂高樂園？默林娛樂集團首席執行官歐思格表示，深圳的消費市場很大，在2小時半徑範圍內有3000多萬居住人口，其中包括很多的年輕家庭，此外深圳的科技和數位化水平發展非常好。

他表示，再加上當地商界力量雄厚，這裡確實是建造一個世界級度假勝地的完美場地，認為建成後的深圳樂高樂園，將成為大陸南方首個國際IP驅動的度假勝地。