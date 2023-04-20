金門一女子騎車行經金湖鎮太湖路與士校路口時，違規闖紅燈直衝，遭綠燈直行的車輛當場撞飛。(于家麒攝)

金門地區昨(19)日傍晚發生一起闖紅燈交通事故，一名吳姓女子騎車行經金湖鎮太湖路與士校路口時，違規闖紅燈直衝，遭綠燈直行的陳姓男子開車當場撞飛，所幸違規肇事的吳女僅輕傷無大礙，不過一旁的金湖國中正值放學時間，不少學生經過目睹車禍驚險瞬間，嚇得冷汗直流大呼太恐怖！

警方指出，昨日下午16時50分左右，一名吳姓民眾（女、63年次）騎乘普通重機車，沿金湖鎮太湖路3段往2段方向行駛，至士校路口時，因違規闖紅燈，遭士校路往新頭方向，由陳姓民眾（男、78年次）駕駛之銀色自小客車當場撞飛，造成吳女手腳擦挫傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局表示，近日春雨綿綿，因天雨導致路面溼滑及影響視線，建議用路人視雨勢情況放慢車速，並且拉大與前方的安全車距，避免因為前方臨時狀況而產生事故；另在雨天行駛最好減慢速度，多加注意車前狀況，以確保行車安全。

警方提醒民眾，駕駛車輛行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，將依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，記駕駛人違規點數3點，請民眾確實遵守交通規則，避免荷包失血，也保護所有用路人之安全。