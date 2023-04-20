35歲「神仙姐姐」劉亦菲過去拍攝大陸電視劇《金粉世家》出道，後來以《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》走紅，近年更前進好萊塢拍攝了真人版《花木蘭》，有別於其他演員走紅後往往會現身實境秀延續人氣，劉亦菲似乎從沒這項打算。近日，網友挖出她過去採訪片段，當時她便委婉表示，自己因為身體因素頸椎不好，不適合上變化大的實境節目。

劉亦菲早年因拍攝地產廣告被製作人相中加入《金粉世家》出道，但讓她闖出知名度的是張紀中版本的《天龍八部》，她更因為劇中角色「王語嫣」演得好，從此被大家稱呼為「神仙姐姐」至今。2007年她將重心放在電影，一度和美國經紀公司簽約，成為章子怡師妹，2017年她在迪士尼試鏡中脫穎而出，演出真人版《花木蘭》成為話題。

然而劉亦菲15歲出道至今，似乎都沒有參與過任何一檔近年流行的實境節目真人秀，近日，《新浪娛樂》則挖出劉亦菲過去上節目專訪的影片，主持人問她為何都不上大陸綜藝節目？她表示要看機緣，「但是因為我頸椎不太好嘛！我就玩不了那種比較刺激、即興（的遊戲），這個就是很遺憾的一件事情」。

而身邊的楊洋是實境秀的「前輩」，問他有沒有建議要給劉亦菲？他坦言錄真人秀挺累的，笑說：「咱們還是好好演戲吧！」逗笑了劉亦菲，另外也有粉絲挖出劉亦菲過去上《嘉人》雜誌的內容，當時劉亦菲坦言當演員是她最能表達自我的事情，其它會讓她分散注意力，也許有天她的想法會不一樣，但現在所有的能量還是想用在演戲上，其他網友回應：「人家沒說不參加綜藝啊！如果綜藝裡面不用玩刺激性的項目，以後有機會就會參加啊！！」、「劉亦菲是自由的，作為一個演員，她有在好好演戲，專注表演，這不是挺好的嗎」、「人家沒說不參加，只說身體原因沒有參加」、「上綜藝也不一定是好事」。