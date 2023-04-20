今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21名聯邦眾議員聯名致函美國國務卿布林肯，籲美方邀請蔡英文總統出席11月的APEC領袖會議；對此，民進黨立委趙天麟表示，謝謝國會議員對台灣的聲援和倡議，如果能做到太好了；民進黨立委陳亭妃指出，不論未來結果如何，過程我們努力過，也確實比以往更超越，希望更積極爭取。

美國21位聯邦眾議員致函美國國務卿布林肯，表示台灣應獲得與其他APEC會員國同等公平待遇，美方應邀請蔡英文總統出席11月在舊金山舉行的領袖會議；對此，外交部長吳釗燮表示，我方參與APEC有長遠做法，並依照相關慣例參與多年，方式也相當活躍。

趙天麟表示，感謝美國國會不分黨派長期支持台灣，最關鍵需要給台灣支持，這次APEC東道主是美國，對於政府有影響力，謝謝國會議員對台灣的聲援和倡議，如果能做到太好了，很感謝美國對台灣的支持，APEC是否有亮點很期待，但也尊重主辦單位安排。

陳亭妃指出，蔡英文總統已經走出一個新的未來，也看到世界對台灣的邀請，不論未來結果如何，過程我們努力過，也確實比以往更超越，希望更積極爭取。