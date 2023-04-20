台灣手機市場掀巨浪，3月整體銷量為33萬支，比上個月減少5.5萬支，跌幅約14%，銷售額更是暴跌19%，業者驚呼這是前所未見的狀況，並認為可能與解封，消費者把錢拿去出國有關，對此，網友們普遍認為，現今智慧型手機價格昂貴，又缺乏突破性發展，讓消費者換機的意願下降，持有時間也跟著拉長。

自由時報報導，連鎖業者分析手機銷量暴跌的原因，主因在於解封後出國旅遊人潮大幅增加，3月雖然沒有連續假期干擾，但4月初有接近一周的清明連假，國人寧可拿錢出國玩。

不過就3月的銷售榜來看，前十名仍由蘋果與三星瓜分，蘋果手機穩居第一，由iPhone 14 Pro 256G拿下銷售冠軍，排名第二的是Samsung Galaxy A53，第三名則是iPhone 14 128G，第四名Samsung Galaxy A14，隨後5至9名皆由蘋果手機包辦，第10名則是Samsung Galaxy S23 Ultra手機。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人直言問題出在「價格越來越貴又沒有突破性功能」、「出國爽先，手機換個電池多撐1至2年沒問題」、「跟出國沒關吧，明明就是手機太貴了」、「都快沒錢吃飯了，還換什麼手機」、「手機沒什麼新功能或大改進，很多人都不會換吧」、「市場也逐漸飽和，且已經三年沒出國了。」