高雄有名重機騎士近期晚間在高雄三民區博愛一路大秀車技，表演「翹孤輪」騎了近100公尺，玩命行徑被民眾錄下上傳網路社群。轄區警方指出，未接獲報案，已調閱路口監視器，通知違規騎士到案說明，後續依道交條例開罰，重機騎士除了要上道安講習及記點處分之外，還將面臨6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

網路社群平台「社會事新聞影音」今天上午上傳影片，片中可看見一名重機騎士在晚間行經三民區博愛一路、北平街口時，開始大秀「翹孤輪」車技，加速行駛了近100公尺，當時路段車流量多，騎士玩命行徑若稍有閃失，恐後果不堪設想。

高雄有名重機騎士表演「翹孤輪」，轄區警方將調閱監視器開罰。（摘自社會事新聞影音）

對於騎士行為，轄區三民一分局警方表示，目前未接獲報案，而騎士明顯已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款規定，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。

警方指出，目前正調閱監視器，將通知騎士到案說明後據以告發，可處以新台幣6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣車輛牌照6個月，且還需上道安講習及記點處分。以嚴正執法，維護交通安全。