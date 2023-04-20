大陸觀察者網20日引述美國有線電視新聞網（CNN）、英國路透社等外媒19日報導戰略與國際問題研究中心（CSIS）報告指出，中國大陸第五座南極考察站的建設在幾年延宕後取得「顯著進展」，藉機炒作「中國威脅」。

據報導，這個總部位於華盛頓的智庫在18日的報告中稱，根據今年1月拍攝到的衛星圖像，中國第五座南極考察站羅斯海新站已恢復施工，占地約5000平方米的站址上出現了多處新的支持設施、臨時性建築、主建築地基以及一片直升機停機坪。

羅斯海新站位於羅斯海沿岸的恩科斯堡島（也稱難言島）。報告稱，該考察站自2018年起開始施工，但此後幾年間建設工作一度中斷。該智庫預計，羅斯海新站將在2024年完成建設，屆時將包括一個科學研究和觀察區、一座能源設施、一座主建築、一座物流設施和一座供中國大陸極地破冰船雪龍號停靠的碼頭。

觀察者網稱，針對中國籌建南極考察站取得的新進展，西方媒體紛紛藉機炒作「中國威脅」。CNN引述報告指該考察站的地理位置使得其可被用於「從與美國結盟的澳洲和紐西蘭蒐集訊號情報」，並獲取澳洲北領地阿納姆航太中心發射火箭的遙測數據。

路透報導，根據CSIS說法，中國羅斯海新站距離美國麥克默多站只有200英里（約合320公里），「雖然美國仍然在南極洲保持著更大的研究存在……但中國的足跡增長得更快」。它還引述五角大廈去年報告稱，中國在南極的新基礎設施部分目的可能是為了加強未來對自然資源和海上通道的主張，並提高解放軍的軍事能力。

不過，CNN也承認，2020年2月曾有一支美國考察隊到訪中方在建的第五座南極考察站，但並未發現任何軍用設備或軍方人員。英國《衛報》19日報導也指出，中國此前已經否認有關指控，並表示中方經常與澳洲等國科學家進行合作。澳洲國立大學國際法教授羅茲韋爾 (Donald Rothwell) 表示，中國有合法權利「在南極洲的任何地方尋求建立科學基地」。

從1984年派出首支南極考察隊算起，中國南極事業已經走過39個年頭，雖然與一些發達國家或者南半球具有地緣優勢的國家相比，中國起步較晚，但是發展迅速。目前，中國已經建成並投入運行4座南極科考站，分別是長城站、中山站兩個常年科學考察站，崑崙站、泰山站兩個度夏科學考察站。

羅斯海新站位於南極三大灣系之一的羅斯海區域沿岸，是南極地區岩石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域，具有重要的科研價值。這裡也是科考熱點區域，分布著美國、紐西蘭、義大利、德國和韓國的科考站。在此地建站，不僅可以達到與本國已有科考站的差異化，而且可以填補在國際上南極考察重點、熱點區域的空白，還可以促進南極科考國際合作。

1959年簽署的《南極條約》確立了南極治理的基本法律架構，規定各締約國應擱置對南極提出領土要求，南極的利用只限於和平目的，禁止在南極從事一切軍事活動、核爆炸或處理放射性廢物等行為。中國自1983年加入《南極條約》，1985年成為協商國。