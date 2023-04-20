法人表示，台灣半導體產業實力雄厚，在手機、電動車、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）等領域都提供關鍵技術，在全球科技趨勢中向來扮演重要角色，AI發展更進一步驅動半導體需求，包括高階晶片設計、先進製程與先進封裝等都將明顯受惠。

法人指出，上述半導體產業獲利能力長期居電子業之冠，其中不乏成長前景佳、且願意與股東分享營運成果的半導體企業，建議投資人不妨透過精選獲利能力與股息潛力俱佳成分股為主的台灣半導體收益ETF參與，掌握股息股價雙收優勢。

群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，ChatGPT全球爆紅，各界討論聲浪不斷、更走進日常生活，吸引不少民眾註冊體驗，影響程度被譽為AI界iPhone，各大科技龍頭紛紛搶進發展，料將帶動高階AI晶片與提升AI晶片封裝效能的ABF載板兩大需求爆發。

謝明志指出，台灣在全球半導體先進製程產能占78％、全球ABF載板市占率達49％，均稱冠全球，在市場需求提升、且台灣IC設計服務公司全球競爭能力亦佳下，半導體產業鏈可望進一步受惠，商機前景值得期待，為長期投資核心必備。

謝明志進一步指出，台灣半導體護國群山企業不僅全球競爭力、成長性與獲利能力俱佳，其中不乏願意將經營成果分享給股東的企業，股利率表現誘人，可提供投資者掌握台灣半導體產業投資前景之際，還能兼顧存股收益的需求。

「群益台灣半導體收益ETF」在設計成分股篩選邏輯時，同時考量成分股獲利能力與股利率，指數在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，以及搶先布局隔年具股息及股價成長潛力的半導體企業，以期提升息利雙收的投資效益。