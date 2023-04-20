IBM公布，以固定匯率計算，第一季總營收年增4.4%，為142.5億美元，不及市場預估的143.5億美元。
以固定匯率計算，軟體與諮詢業務第一季營收分別增長6%和8.2%，符合公司內部預測。
經調整後每股盈餘為1.36美元，優於市場預估的1.26美元。
展望全年，IBM預估營收增長介於3%～5%，分析師預測均值為增長3.6%。
有「藍色巨人」之稱的IBM亦維持全年自由現金流預測不變，仍為105億美元。
Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，投資人鬆了一口氣，因為IBM上季業績表現比先前擔心的要好。
IBM執行長Arvind Krishna表示，客戶正聚焦於「cost takeout、生產力和快速回報」的數位化轉型項目。因此，IBM將全年諮詢收入增長預測從先前的高個位數百分比下修至介於6%～8%。
IBM執行長的說法，也呼應了全球主要科技顧問公司埃森哲（Accenture）高層上個月的看法。
「cost takeout」是一種提高公司效率的策略，目標是在不犧牲品質、速度或客戶滿意度的情況下減少開支。
此外，IBM對美國地區銀行的曝險也較低，幾乎不受美國銀行業危機的影響。財務長James Kavanaugh表示，地區銀行業務占IBM在美國的營收不到1%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。