IBM公布，以固定匯率計算，第一季總營收年增4.4%，為142.5億美元，不及市場預估的143.5億美元。

以固定匯率計算，軟體與諮詢業務第一季營收分別增長6%和8.2%，符合公司內部預測。

經調整後每股盈餘為1.36美元，優於市場預估的1.26美元。

展望全年，IBM預估營收增長介於3%～5%，分析師預測均值為增長3.6%。

有「藍色巨人」之稱的IBM亦維持全年自由現金流預測不變，仍為105億美元。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，投資人鬆了一口氣，因為IBM上季業績表現比先前擔心的要好。

IBM執行長Arvind Krishna表示，客戶正聚焦於「cost takeout、生產力和快速回報」的數位化轉型項目。因此，IBM將全年諮詢收入增長預測從先前的高個位數百分比下修至介於6%～8%。

IBM執行長的說法，也呼應了全球主要科技顧問公司埃森哲（Accenture）高層上個月的看法。

「cost takeout」是一種提高公司效率的策略，目標是在不犧牲品質、速度或客戶滿意度的情況下減少開支。

此外，IBM對美國地區銀行的曝險也較低，幾乎不受美國銀行業危機的影響。財務長James Kavanaugh表示，地區銀行業務占IBM在美國的營收不到1%。