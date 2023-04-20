據彭博統計，利用歷史資料模擬編製規則進行指數回溯，「台灣指數公司特選上櫃ESG30指數」因指數投組有ESG加持，2019年至2023年2月底年化報酬率21.4％，勝過上櫃指數16.9％、加權指數16.4％，且殖利率達4.93％，高於上櫃指數3.74％及加權指數4.23％。

中信上櫃ESG 30ETF經理人張嘉祐說明，追蹤指數成分股主要聚焦成長性新興產業，包括半導體（42.5％）、光電（23.7％）、貿易百貨（8.3％）及生技（8.1％）等產業，投資人可一次掌握新興產業及個股成長趨勢，並感受新興企業帶來的爆發潛力。

張嘉祐指出，國內目前有700多檔上櫃股票，被市場視為孕育上市權值股搖籃，如台灣營收規模最大的製藥公司美時、全球IC設計領導廠商聯詠、全球前三大線性滑軌製造商直得、台灣唯一上市茶葉公司天仁，均是從上櫃被發掘潛力而轉上市，上櫃期間報酬亦達雙位數。

張嘉祐補充，上櫃企業股東較集中、人數要求也相對寬鬆，股權掌握於經營者、經理人與法人股東，促使股東較專注於經營本業。且只要有利多消息，就容易獲得法人買盤進駐拉抬，股價波動也較大，對投資人而言，布局上櫃ETF的有感程度較高。

整體而言，張嘉祐表示，上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，能掌握市場轉機爆發性獲利，而「台灣指數公司特選上櫃ESG30指數」從中挑選永續參與率高、財務體質穩健的上櫃藍籌股，提供投資人參與台股優質上櫃市場成長潛力。