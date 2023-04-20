TDUA理事長柯富仁表示，根據Omdia相關報告指出，2023年是Micro LED商品化關鍵年，未來Micro LED顯示應用在穿戴式裝置、大尺寸電視、數位看板、家庭劇院、智慧座艙、虛擬攝影棚等需求大幅提升下，市場將呈現大爆發趨勢。Micro LED若要兼具高亮度與高解析度，其中的技術難度僅靠個別產業單打獨鬥幾乎很難達成，且須跨領域整合半導體、LCD、LED產業之設備、材料與製程，才能在最短的時間內發揮綜效。目前日韓借助品牌力量來競爭，大陸則傾政府力量急起直追；台灣LCD、LED、半導體三大產業在國際上具強大競爭力，若能在巨量移轉、修補、檢測設備和關鍵材料領域加速整合，定能強強聯手、進一步推升產業發展。

看好Micro LED被視為下世代顯示技術霸主，TDUA號召四大協會與友達(2409)、群創(3481)、富采投控(3714)、錼創科技-KY創(6854)、瀚宇彩晶、明基材料、漢民科技、志聖工業、均豪精密、帆宣系統、大銀微系統、英特盛科技、默克先進科技材料、永光化學、晶元光電等上中下游共十多家業者，成立台灣Micro LED菁英陣隊，除展現Micro LED技術優勢，更串聯國內上游半導體、中游面板、下游出海口完整產業鏈，橫向鏈結包括先進材料、半導體製程、精密設備、LED、背板、封裝測試等國內外供應鏈，盼成功讓台灣成為全球Micro LED主要生產基地，在下一波智慧產業浪潮中奪先機。

TDUA副理事長楊柱祥說明，為了達成此目標，TDUA提出三個策略，第一，推動Micro LED顯示器台灣製造與材料、技術、設備本土化，促進Micro LED巨量移轉、修補、量測等精密設備開發。第二，強化系統整合能力並積極導入國內相關場域，先試先行各類解決方案，累積更多智慧顯示技術能量。第三，人才是產業持續進步的活水與動力，協會鼓勵和支持新創企業和年輕人投入參與與創新，培養更多具有創新精神和創業能力的人才，透過產學合作共同推進基礎研究和技術創新，進而帶動產業升級轉型。

柯富仁強調，在全球化競爭中，TDUA除結合台灣顯示產業打造完整的產業生態圈，更要加強國際合作和交流，積極參與國際標準制定和合作，促進Micro LED與國際標準接軌，成功提升國際競爭力與國際角色地位，開創Micro LED產業新局。