大都會王牌薛爾瑟（Max Scherzer）在比賽中被查出使用違規物質，遭到裁判驅逐出場，該場主審貝里諾（Dan Bellino）和一壘審庫濟（Phil Cuzzi）一致表示，薛爾瑟的手是他們開始嚴加檢查外部物質後，摸過最黏的一次。

薛爾瑟接受裁判例行性檢查時，庫濟（Phil Cuzzi）要求他洗手並更換手套，沒想到下次檢查時還是未能過關，直接將薛爾瑟強制驅逐，雙方因此展開激烈爭執，薛爾瑟賽後接受訪問，否認使用外部物質，自己手上只是汗水和松香，甚至拿小孩的生命發誓，自己沒有做出任何違規行為，以薛爾瑟的反應來看，他似乎有些被冤枉了，不過貝里諾的回應卻讓事情發展越來越模糊。

貝里諾說：「庫濟和我都摸了他的手，就黏性而言，這是我3年來摸過最黏的一次，與首局相比，黏性又更強了，去摸他的手時，我們的手指甚至黏在了他的手上。」庫濟證實了貝里諾的說法，並提到裁判組已經給了薛爾瑟2次機會清理，「我和修瓦特（Buck Showalter）與薛爾瑟說過了，對我們來說，那物質是什麼並不重要，我們只知道，它遠比我們過去摸過的東西還要黏稠。」

根據相關規則，薛爾瑟將面臨10天禁賽，預計將失去2次先發出賽的機會，不過薛爾瑟仍可提出上訴。