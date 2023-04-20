新加坡總理李顯龍19日在國會談到美中關係時表示，美中之間最危險的潛在衝突熱點，是台灣議題，並警告台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高；對此，民進黨立委趙天麟表示，新加坡一向是亞太地區公道伯的腳色，李顯龍這樣呼籲是事實，但不是凸顯我們衝突一觸即發，而是公道伯說要坐下來談了。

趙天麟指出，李顯龍不僅是講給台灣聽，也是講給美國、大陸聽，希望衝突能緩解，可能是針對有台灣客人過去做表達，解鈴需要繫鈴人，中國大陸如果能夠停止窮兵黷武，相信什麼都可以談。

趙天麟表示，也能回到過去觀光客絡繹不絕、經貿交流，而不是讓日本、韓國甚至澳洲都同感威脅，李顯龍這樣呼籲是事實，但不是凸顯我們衝突一觸即發，而是公道伯說要坐下來談了。

民進黨立委陳亭妃指出，尊重每一個人的評論，要成為一個爆發點，也代表台灣在這個國際地位當中，還有國家位階是很重要，我們更應該把自己腳色看得更重要，也就是當中美之間的問題，台灣是扮演更重要的腳色，無論是在國家或是經濟甚至在定位上，台灣絕對是扮演舉足輕重的腳色。