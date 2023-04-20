富達全球科技基金經理Hyun Ho Sohn表示，近期市場因矽谷銀行事件出現震盪，然而該事件導火線主要是資產、負債錯置所衍生，根據長期歷史統計數據，利率並非影響科技股整體表現唯一因素，市場低估了科技股長期或持久的成長性，這反而是投資機會所在，目前仍看好科技股市場未來表現。

Hyun Ho Sohn說，從長遠來看，儘管科技業庫存在短期內仍需時間消化，但最終將會消除，科技產業需求將會持續上升，尤其看好雲端技術、數位化服務、及軟體產業之投資潛力。

Hyun Ho Sohn補充，科技需求不僅來自大型銀行、各種消費用品、製藥企業及政府之大型投資外，工業、製造業、及能源產業亦都增加在科技產業投資，富達觀察到工業自動化與數位化領域仍有許多投資機會。此外，消費者技術平台目前頗具吸引力，主因後疫情時代人們預計會花更多時間在各式休閒活動中，包括線上叫車公司和線上旅行社業績皆明顯成長，旅遊相關需求旺盛。此外，開發中國家也有結構性成長機會，尤其目前未受充分重視的手機遊戲產業，其商業模式和定價能力也可望改善。

Hyun Ho Sohn認為，投資人在去年過於悲觀，整個市場過度關注短期利潤和現金流跟未來成長前景的比較，但整體而言，仍有許多能有獲利不錯之企業，惟面對當前環境，選股至關重要。