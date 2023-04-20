路透社18日報導，中移動過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻提供建議，但目前仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。受上述利多消息帶動，香港寬頻當日股價一度大漲18％，收升12％。

香港寬頻最新市值約86億港幣，而最先洽購的環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.，市場傳出其意向價為逾10億美元。除了I Squared以外，另一私募基金太盟資本（PAG）上月也傳出有意出價。