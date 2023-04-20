路透社18日報導，中移動過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻提供建議，但目前仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。受上述利多消息帶動，香港寬頻當日股價一度大漲18％，收升12％。
香港寬頻最新市值約86億港幣，而最先洽購的環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.，市場傳出其意向價為逾10億美元。除了I Squared以外，另一私募基金太盟資本（PAG）上月也傳出有意出價。
香港寬頻服務供應商香港寬頻證實有私募基金洽購後，多名投資者傳出考慮參與競購，外媒稍早報導，中資電訊龍頭中移動有意出手爭逐香港寬頻，一度帶動香港寬頻股價飆漲。不過中國日報20日引述中移動回應，否認擬競購香港寬頻，消息一出，香港寬頻股價大跌，截至11點17分，跌2.38％、報6.14港幣。
路透社18日報導，中移動過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻提供建議，但目前仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。受上述利多消息帶動，香港寬頻當日股價一度大漲18％，收升12％。
香港寬頻最新市值約86億港幣，而最先洽購的環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.，市場傳出其意向價為逾10億美元。除了I Squared以外，另一私募基金太盟資本（PAG）上月也傳出有意出價。
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