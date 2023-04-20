鋒面帶來雨勢，今天上午雲林縣各地下短暫大雨，縣府也啟動沿海鄉鎮抽水機，不過鋒面帶來的雨勢與湖山水庫幾乎無緣，今天上午的蓄水量27.4％，比昨天27.7％還低。

雲林縣今天上午的陣雨不小，麥寮鄉、水林鄉、口湖鄉、東勢鄉都一度積水20、30公分，雲林縣府啟動昨日布置的抽水機加強疏通。

可惜天降甘霖的地點未包括湖山水庫的集水區南投縣竹山鎮的清水溪上游，19日雲林縣下午下大雨，今天雲林各地雨勢也不小，但水庫只進帳4萬公噸，還不到湖山水庫日供應量19萬公噸。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，本次鋒面只稍微「掠過」集水區，期待今天多降一點。

湖山水庫是離槽水庫，主要從南投竹山鎮的桶頭堰引清水溪水，今天竹山桶頭堰附近每小時雨量僅15mm，蓄水不多，稍有超過生態基流量門檻。

李炎任表示，據氣象預報今天下午還會有一波雨勢，希望集水區能多下一點為水庫解渴。