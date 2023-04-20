觀光受其害！籲開放組旅遊團赴陸，儘速恢復兩岸旅遊」記者會，中華民國觀光領隊協會理事長嚴從音（左起）、台灣旅行業協會理事長黃文卿、國民黨文傳會主委洪孟楷與台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓出席，會中呼籲政府盡速開放旅行團赴大陸旅遊。（季志翔攝）

國民黨今召開「兩岸不對話，觀光受其害！籲開放組旅遊團赴陸，儘速恢復兩岸旅遊」記者會，文傳會主委洪孟楷向蔡政府提出3點訴求，儘速開放國人組團赴陸旅遊、放寬陸籍人士來台專案申請規定、儘速與對岸協商重啟兩岸觀光交流。他強調，兩岸交流互動才能有更多認識，也才能降低台海緊張情勢。

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣旅行業協會理事長黃文卿、中華民國觀光領隊協會理事長嚴從音、台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲今出席記者會，針對疫情過後，兩岸旅遊交流停滯造成觀光產業的困境現身說法。

張桂銓表示，旅遊業現在是兵荒馬亂之際，對於大陸市場仍是禁止組團前往，讓台灣旅遊業無法前進大陸市場，呼籲政府除了解除大陸旅遊組團的限制令外，也要放寬陸客來台專業交流部分，因為現在是邀請制，但審核條件非常嚴格，希望能放寬條件，儘快讓旅遊業能復甦，國內有非常高比例的觀光業者是針對大陸市場。

黃文卿指出，雖然對組團赴陸旅遊沒有開放，但沒有限制個人赴大陸旅遊，導致合法旅行業者尊重政府政策，沒有開始組團赴大陸旅遊，但非法業者化整為零，客人自己買票到大陸集合旅遊，對於這些不知情消費者若到大陸發生糾紛，權益能受到保障嗎？

嚴從音提及，台灣領隊中華語領隊佔37％，但只能帶港澳、大陸旅客，目前只有港澳有開放，但國人去港澳參加團體比例不高，自由行較高，所以多數華語領隊目前處於沒有工作狀況。柯牧洲呼籲，政府重視觀光產業的生存權以及產業人員的生計權，唯有開放兩岸旅遊，才能真正和平保台，促進兩岸更認識。

洪孟楷強調，疫情過去後，各國拚觀光、拚建設、拚發展時，台灣要趕快加入、爭取旅遊市場。政府應超前佈署因應，提出具體時間表，讓業者能儲備人力、加強訓練、做好後勤支援，以因應當開放國門時可以第一時間到位，如果沒有預告時間表，就會造成手足無措，人仰馬翻，呼籲執政黨要聽到業界的聲音。

洪孟楷表示，兩岸交流有更多認識，也才能降低台海緊張情勢；國民黨有責任把業界心聲匯集後向執政黨提出呼籲與訴求，請執政黨不要高高在上，應傾聽業者聲音，拚經濟、拚觀光、拚發展，不要拚政治，這才是顧民生的方向。