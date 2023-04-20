國民黨今召開「兩岸不對話，觀光受其害！籲開放組旅遊團赴陸，儘速恢復兩岸旅遊」記者會，文傳會主委洪孟楷向蔡政府提出3點訴求，儘速開放國人組團赴陸旅遊、放寬陸籍人士來台專案申請規定、儘速與對岸協商重啟兩岸觀光交流。他強調，兩岸交流互動才能有更多認識，也才能降低台海緊張情勢。
台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣旅行業協會理事長黃文卿、中華民國觀光領隊協會理事長嚴從音、台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲今出席記者會，針對疫情過後，兩岸旅遊交流停滯造成觀光產業的困境現身說法。
張桂銓表示，旅遊業現在是兵荒馬亂之際，對於大陸市場仍是禁止組團前往，讓台灣旅遊業無法前進大陸市場，呼籲政府除了解除大陸旅遊組團的限制令外，也要放寬陸客來台專業交流部分，因為現在是邀請制，但審核條件非常嚴格，希望能放寬條件，儘快讓旅遊業能復甦，國內有非常高比例的觀光業者是針對大陸市場。
黃文卿指出，雖然對組團赴陸旅遊沒有開放，但沒有限制個人赴大陸旅遊，導致合法旅行業者尊重政府政策，沒有開始組團赴大陸旅遊，但非法業者化整為零，客人自己買票到大陸集合旅遊，對於這些不知情消費者若到大陸發生糾紛，權益能受到保障嗎？
嚴從音提及，台灣領隊中華語領隊佔37％，但只能帶港澳、大陸旅客，目前只有港澳有開放，但國人去港澳參加團體比例不高，自由行較高，所以多數華語領隊目前處於沒有工作狀況。柯牧洲呼籲，政府重視觀光產業的生存權以及產業人員的生計權，唯有開放兩岸旅遊，才能真正和平保台，促進兩岸更認識。
洪孟楷強調，疫情過去後，各國拚觀光、拚建設、拚發展時，台灣要趕快加入、爭取旅遊市場。政府應超前佈署因應，提出具體時間表，讓業者能儲備人力、加強訓練、做好後勤支援，以因應當開放國門時可以第一時間到位，如果沒有預告時間表，就會造成手足無措，人仰馬翻，呼籲執政黨要聽到業界的聲音。
洪孟楷表示，兩岸交流有更多認識，也才能降低台海緊張情勢；國民黨有責任把業界心聲匯集後向執政黨提出呼籲與訴求，請執政黨不要高高在上，應傾聽業者聲音，拚經濟、拚觀光、拚發展，不要拚政治，這才是顧民生的方向。
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