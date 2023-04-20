新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，一名17歲劉姓少年搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，即持衝鋒槍朝門口掃射，一旁路人被嚇壞頻頻閃躲，但劉男開槍時，還悠閒更換彈夾，總計連開42槍後才返回計程車，前往派出所投案。

據悉，劉男犯案動線不僅經過設計，投案後還請律師協助，相當有計畫性，劉男投案後僅向警方透露，「自己心情不好」，至於他是否有幫派背景、為何擁有槍枝，警方表示，尚待做筆錄釐清，今下午2時將由刑大大隊長蕭瑞豪開記者會說明。