台南台鋼獵鷹以第2種子挺進季後賽，球團20日曝光主視覺和口號「鷹啦」，季後賽首輪將與衛冕軍高雄全家海神正面交鋒，誓言將徹底展現「超鷹速」快速球風，齊心向冠軍金盃目標鷹速前進。

季後賽口號「鷹啦」，延續例行賽「超鷹速」理念，採用「鷹」與「贏」諧音，從開季跌跌撞撞、持續調整戰力狀況，一步步站穩聯盟前段班，主視覺中球員以「山」的意象做排列，撐起球員背後聳立難以橫跨的高山，告訴各隊想拿到冠軍，得先征服台南這座高山！即將迎來隊史首次季後賽，超鷹速戰隊將延續團隊無懼精神，也號召全體鷹援軍準備集結，季後賽目標就是「贏」！

季後賽首輪採5戰3勝制，首輪前兩戰在4月28、30日於獵鷹主場開打，第3戰和第4戰移師高雄，若有第5戰將再回到台南主場，G1、G2售票將在4月22日早上10點至晚間6點開放持有季票者優先購買，4月24日下午2點全面開放售票，台鋼獵鷹與燦星旅遊的旅遊套票也將於上述時間同步開賣，凡購買套票享訂高鐵8折優惠，5月8日的第5戰確定舉行後會另行公布售票時間。

首輪賽事場邊全糖席2500元、少糖1000元、半糖750元、三樓微糖席則為500元，持台南市民證件購票全區享8折優惠，持學生證購買微糖席只要300元、其他區域8折優惠，球團也公布，首輪進場的球迷限量贈送「獵鷹關廟麵」乙盒，全糖、少糖、半糖席可獲得紅色「鷹啦應援T恤」，在此號召鷹援軍們以在地運動力量凝聚臺南，與獵鷹球員一起捍衛主場。