路透社引述消息人士透露，中國監管機構擬進一步優化國內債券市場，同時加強各監管機構之間的協調。

香港《信報》引述路透社報導指出，中國監管機構3月14日據報要求貨幣經紀公司暫停向數據商提供報價，這一度引發市場混亂；兩日後，大多數貨幣經紀公司獲准恢復除訊息服務提供商森浦（Sumscope）旗下QB平台以外的其他外部平台數據展示。

消息人士表示，市場對報價暫停的反應程度，令監管機構感到意外。而未來優化債券市場業務是確定的，其中包括報價模式、數據規範等，經紀公司的經營範圍和界限也會進一步明確。

消息稱，監管機構曾在3月16日召集貨幣經紀商和造市商舉行緊急會議，負責監管貨幣經紀公司的銀保監會官員，以及中國人民銀行和中國外匯交易中心的官員均出席，旨在平息當時市場的混亂局面。據悉，一刀切的混亂局面後，接下來會更加強多部門的協調。

消息人士也透露，大陸國家市場監督管理總局在去年底對貨幣經紀商行業的獨家交易進行了反壟斷調查。至於債券報價暫停事件，是由於當時監管機構認為貨幣經紀公司向外部平台終端提供債券報價數據的行為，超出了其業務許可範圍，同時數據安全也是問題之一，但其中的關鍵因素在於監管機構希望打破森浦和上海國利貨幣經紀公司之間的數據獨享局面。

另有直接了解此事的監管人士稱，對森浦和國利貨幣之間排他性協議的擔憂，是當初禁令的「深層次原因」。