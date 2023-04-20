南韓人氣男團ASTRO成員文彬（문빈、Moon Bin），昨（19日）被經紀人發現陳屍於住處，得年25歲，所屬經紀公司Fantagio證實噩耗，令演藝圈星友和粉絲感到哀傷。本土劇女星陳珮騏今（20日）半夜發文哀悼，盼望外界認識、記得文彬。

陳珮騏20日在社群平台PO文彬的黑白照，難過地表示文彬是她唯一追的南韓男歌手，得知噩耗後感到萬分不捨，但希望文彬安息，「祝福你值得最大的祝福。」她同時呼籲大家：「請認識他，記得他。他是最卓越的K-Pop藝術家。」盼望世人永遠把文彬的才華存在腦海裡。許多網友紛紛留言悼念：「這麽年輕也這麽帥，怎麽這樣走了....唉！人生好苦」、「從昨晚一直難過到現在」、「到現在還是不敢相信」、「以後繼續在天上閃耀吧」。

文彬從童星出道，曾演出東方神起的《Ballons》MV、韓版《流星花園》，2015年主演網路劇《To Be Continued》知名度大漲，2016年與MJ、JIN JIN、車銀優、尹產賀組成團體ASTRO出道，在隊內擔任領舞、副唱，而他與產賀組成的小分隊「MOONBIN & SANHA」原定本月30日來台舉辦FANCON，卻在19日傳出噩耗，已被所屬經紀公司Fantagio證實，發正式聲明：「很抱歉要向大家傳達悲痛、心痛的消息，ASTRO成員文彬於4月19日突然離開了我們，成了天上的星星」，因考量文彬家屬的意願，葬禮會低調進行，請求粉絲尊重隱私。

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