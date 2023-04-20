桃園市觀音區快速路九段一處建築工地，昨上午驚傳墜樓事故，當時在屋頂施工的2名工人，疑末做好安全措施，風勢強勁吹起屋頂浪板，連帶導致2人失足從5層樓高跌落地面，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。桃園市勞動檢查處也到場瞭解，勒令現場屋頂作業停工，後續將展開調查。

據了解，觀音快速路九段一處工地，昨日上午約9時許，有4名工人正在屋頂施工，由於地點位處沿海地區，風勢相當大，竟將屋頂鋪設的浪板吹起，連帶打到現場48歲江姓工人與27歲陳姓工人，浪板與2人都從5層樓高鷹架摔落地面，當場發出「砰」一聲巨響。

工地人員嚇得趕緊報案叫救護車，救護人員獲報後趕赴現場，發現江男與陳男都已當場失去生命跡象，分別送往醫院搶救，仍於昨日中午宣告傷重不治。

桃園勞檢處指出，昨派員到場調查，初步瞭解當天風勢非常強，雖屋頂工地有設置安全母索，現場4名工人身上也都有穿安全帶，只是安全母索數量不足，無法供應4名工人都做好安全措施，現場風大加上安全措施不完善，才導致事故發生。

桃園勞檢處表示，目前已勒令該工地所有屋頂作業停工，這起事故造成2名勞工身亡，後續將依職業安全衛生生法展開重大職災調查，進一步釐清事發原因，並將報告送至桃園地檢署。