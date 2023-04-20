歐盟預計從2026元開徵碳關稅，蔡英文總統為減碳題材加持，宣布將成立自主的碳交易平台，消息傳出，今天造紙股開趴，華紙及永豐餘盤中同步攻上漲停，造紙類股指數早盤最高衝上336.87點大漲8.23％。

隨後永豐餘打開漲停、維持大漲7％格局，正隆、寶隆、榮成等都漲3％以上，永豐實及士紙都上揚1％～2％以上，類股指數漲勢收斂至5.5％附近，至上午11點40分之後，成交值已達18億元，較昨天的不到2億元、翻增8倍以上。