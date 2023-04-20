新竹市東區一處小型家禽養殖戶疑似發生禽流感個案，市議員曾資程指出，鄉親說放養的近200隻蛋雞，從前天開始死亡，今早幾乎全數陣亡，懷疑是禽流感，隨即通報動保所。動保所表示，接獲通報後，已完成檢體採樣及啟動相關防治措施，並進行牧場環境清消作業。

曾資程說，今早接獲鄉親來電，他所放養近200隻蛋雞，從前天開始死亡，今天一早幾乎全數陣亡，鴨子也開始陸續死亡，懷疑是禽流感，因此趕緊通報產發處動保所，動保所到場後，現場進行最高標準緊急處理。

對此，動保所表示，20日接獲疑似禽流感個案通報，本案例為新竹市今年第1例家禽異常死亡病例，目前已完成檢體採樣及啟動相關防治措施，並進行牧場環境清消作業。

動保所表示，該畜牧場位於新竹市東區一處小型家禽養殖戶飼養200多隻放牧蛋雞及蛋鴨等，於4月18日陸續出現雞鴨死亡情形，後因死亡情形大量增加，於20日通報新竹市動保所並立即派員採樣進行採樣。

動保所指出，相關檢體將送家畜衛生試驗所檢驗確認。已死亡雞隻將依規定進行消毒掩埋，並現場環境消毒，其餘家禽也將進行移動管制。

動保所說明，禽流感主要感染禽鳥，部分特殊亞型雖可感染少數哺乳類動物，但機率極低，一般民眾只要勤洗手、將禽肉蛋類要充分煮熟才食用、不接觸餵飼禽鳥，就不用擔心被傳染。

動保所也呼籲養禽戶提高警覺，落實自主消毒防疫並主動通報疫情，動保所將持續強化禽流感預警監測工作，並將持續加強養禽場防疫工作宣導，加強轄內禽場及週邊道路消毒，嚴防疫情擴散。