國家交響樂團首赴美國東岸的第一場音樂會，在美東時間19日晚間8點於美國華盛頓甘迺迪表演藝術中心登場，作曲家陳可嘉的《潮生潮落》世界首演。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團首赴美國東岸的第一場音樂會，安可曲選定作曲家蕭泰然寫的《來自福爾摩沙的天使》。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團首赴美國東岸的第一場音樂會，在美東時間19日晚間8點於美國華盛頓甘迺迪表演藝術中心登場，在小提琴家黃俊文演完布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》之後，全場聽眾激動地起立鼓掌，而第一個起立鼓掌的聽眾就坐在第一排，黃俊文表示，這位先生是指標性人物，是資深愛樂者，平常的工作是計程車司機。

黃俊文表示，這名先生熱愛音樂，幾乎把開車賺來的錢都用在買音樂會的票券上，「這裡的觀眾都知道他，他是甘迺迪表演藝術中心的常客，每場音樂會都會到，大家都會等待他是否會起立鼓掌，才會跟著一起站起來，如果他站起來了，代表當天的音樂會是值得的。」

音樂會演奏由音樂總監準．馬寇爾帶領，曲目第一首從作曲家陳可嘉的《潮生潮落》世界首演開始，聽眾被來自台灣的作品震撼，緊接著是黃俊文所演奏的小提琴協奏曲，之後是樂團演奏的孟德爾頌《芬加爾洞窟序曲》、德布西的《海》。

演出的曲目與曲目之間，就有觀眾開始討論，提及「那位指揮，指揮得實在很好」而在德布西的《海》演出結束之後，全場觀眾同樣起立鼓掌，要求安可曲。

安可曲選定作曲家蕭泰然寫的《來自福爾摩沙的天使》，準．馬寇爾在致詞時表示，「福爾摩沙指的就是一個漂亮的島嶼，台灣是一座很漂亮的島嶼，我希望大家都可以來拜訪，透過音樂邀請大家可以親訪這座美麗的島嶼。」

現場觀眾包括華府地區的當地愛樂者、僑胞，還有不少聽眾是在美國求學的台灣學生，有音樂科系學生，還有醫學系學生也前來參與。在美國天主教大學就讀博士班、主修小提琴的康筠表示，是第一次到甘迺迪表演藝術中心聽音樂會，「在異鄉聽到蕭泰然的作品，熟悉的旋律，真的很感動。之前我也聽過陳可嘉老師其它的作品，今天覺得這首作品真的很好聽，很像是電影配樂。」

陳可嘉表示，她在台灣學習音樂，讀到大學畢業，樂團裡有許多成員是她的學長、學姊，「我們一起成長，今天大家能一起演奏我的曲子，我感到由衷的感謝，感謝這股來自家鄉支持的力量。」

和康筠結伴而來，同樣在天主教大學就讀博士班、主修鋼琴的林思茵則表示，「今天在音樂會現場，聽到很多平常不會聽到的曲目，也對台灣作曲家陳可嘉作品感到印象深刻，真的是一首很好聽的作品。」國家交響樂團下一站將於4月21日到紐約林肯中心演出。