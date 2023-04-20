立法院明(21)日將召開「再生醫療法草案」以及「再生醫療製劑條例草案」朝野協商，對此，國民黨立委林為洲開記者會，要求衛福部針對再生醫療雙法相關助益，要對全民要說清楚，不可以含糊帶過，要用最嚴謹的態度來討論，不能為通過而通過。

林為洲指出，衛環委員會逐條審查時已經通過「製劑」為藥品的大原則，因此，明日朝野協商會將重點擺在，「審議會」的辦理事項究竟是什麼、治療的安全性應該公佈，以及製造過程的控管都要符合PIC／S GMP的規範，因為這3點分別涉及再生醫療最重要的關鍵3因子：監督機制、安全性跟品質。

林為洲表示，再生醫療是世界的趨勢，如何透過審議會的監督機制讓民眾安心？審議會到底要審什麼？哪些項目要給醫事司審？哪些項目要給食藥署審？衛福部要講清楚。

國民黨立委林為洲。（林為洲辦公室提供）

林為洲指出，目前特管辦法已核準212案，收案人次為954人，這些案例的安全性如何？應公佈給外界知道，而用在人身上的一般藥品，都要符合PIC／S GMP規範，用在人身上的細胞治療難道不用PIC／S GMP？