中工鳴森苑案今日動工典禮，台北市市長蔣萬安、都市發展局局長王玉芬、都市更新處處長陳建華都有出席。中工董事長周志明表示，此案可售戶數為154戶，總銷上看百億元，2027年完工屆時將可挹注營收。

中工近年已成功整合民生社區延壽國宅M區(中工常翠)、K區(中工耘翠)、I區(中工碧硯閣)及J區(中工鳴森苑)等四大街廓。

本次動工的J區「中工鳴森苑」基地面積逾3千坪，1995年被鑑定為海砂屋，是延壽國宅中最大的一筆都更案，總戶數336戶，將新建地上21層SRC、地下4層的新建築物。