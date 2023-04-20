民進黨桃園市立委第4選區初選結束，前市議員范綱祥出線。范綱祥表示，很感動，非常感謝大家，所有的信任都變成責任。范綱祥提到，當立委是很有意義的事情，未來若能當選，希望全面檢討法規體系，也推動改善司法效率。

范綱祥受訪表示，相當感動，謝謝大家支持，接下來會好好打主張投入選戰。他也提到，當立委是有意義的事情，期盼成為能立法的委員。是律師的范綱祥又說，希望提升立法品質，此外他也認為法規體系應全面檢討，除協助推動桃園建設，也要推動改善司法效率。