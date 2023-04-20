新北市土城一家當舖，上午9時許遭到一名槍手持改造衝鋒槍前往店門口掃射，前後總共開42槍，鐵門上滿布彈孔，幸未傷及無辜。開槍的劉姓少年犯案後立刻攜槍投案。警方查出，這起槍擊案是發生在昨天竹聯幫弘仁會與明仁份子會為金錢糾紛，跨越雙北追車開連11槍的報復行動，目前正清查幕後主使者。

北重大槍擊！土城當鋪遭長槍掃射42槍 少年槍手攜槍投案 蔡雯如翻攝

昨(19日)凌晨一名吳姓少年和24歲林姓男子疑與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子有金錢糾紛，雙方在台北市中山區雙城街某停車場相遇，吳姓少年即向蘇男座車開槍，蘇男駕車逃離現場，少年則與林男駕車追趕，蘇男行至華江橋爆胎，經聯繫拖吊車到場拖吊，拖至新北市板橋區文化路時被槍手追上，少年再下車朝蘇男座車車身連開數槍，跨越雙北共開11餘槍後，主動前往板橋警分局投案，並交出2把改造手槍及6發子彈。

未料今天上午9時許，一名槍手搭計程車持衝鋒槍前土城四川路上一家當舖門口前，當著眾多路人朝當鋪連續進行2波掃射，至少連開42槍，隨後又搭上原本的計程車前往板橋大觀派出所投案。做案模式完全昨天翻版。

由於兩起案件的槍手未成年，作案後又隨即自首，且前往警局途中已在聯繫律師的模式，顯然都是經人指點，受教唆作案的可能性極大。

據了解，警方初步了解，這兩起槍擊案疑似為竹聯幫仁堂的明仁會與弘仁會內鬨，因爭奪詐騙利益引發糾紛後互相報復。雙北警方已組成專案小組，目前已在深入追查幕後指使者。