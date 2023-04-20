34歲周湯豪當年拍攝天后蔡依林MV〈大丈夫〉出道，後來與蕭亞軒、拐拐等人傳過緋聞，近年最知名的緋聞女友是網紅「雀斑小姐」和女星C.Holly，但不了了之。昨(19日)週刊報導他和歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦聚會並同吸一支電子菸，口水交流的關係引人遐想，雖然他已否認緋聞，但深夜他突然曬出老媽比莉的一句話，似乎像對兒子的新戀情下了評論還戳中他。

據《鏡週刊》報導，本月初清明連假鄭雲燦出現在台北松菸，不久一群友人出現，當中驚見比莉的兒子周湯豪，一群人晚上去用餐時，中間時間周湯豪和鄭雲燦雙雙走出餐廳，在路上同吸一支電子菸，且兩人還被發現有疑似情侶信物，擁有同款但不同色的手機殼，但周湯豪對此澄清，兩人只是朋友。

周湯豪說，當天一群人一起去參觀共同朋友的展覽，也有在IG上報備發文，屬於公開行程，藉此表示雙方坦蕩蕩。而昨晚，周湯豪在IG限時動態發了黑底文，寫下：「我媽剛說了一句打到我，你就是矛盾綜合體」，不得而知是針對哪件事情，不到24小時便刪文。

外型帥氣的周湯豪緋聞對象多，去年10月有媒體報導，周湯豪至今還沒有穩定女友，恐跟母親比莉有關，過去周湯豪無奈說媽媽管很寬，希望未來媳婦漂亮、乖、有身材，像是希望找仙女當媳婦，讓周湯豪無奈說：「誰不想要啊！她要求真的太高」。而鄭雲燦離婚後，2021年爆出和演出《刻在你心底的名字》的鮮肉男星陳昊森過甚親密，鄭雲燦事後在粉絲群否認，並飆髒話說：「他X的還寫什麼親密，親密個屁，我們就坐在木椅上聊天等朋友，真的有夠扯」。

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