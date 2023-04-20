為強化河防安全管理，新北市水利局針對每年5月至11月的汛期加強查核許可案件，去年度已進行第一級及第二級查核共307次，今年度截至4月中為止，查核申請許可案件38次。

水利局表示，依據「新北市政府許可使用河川及排水地區管理維護作業要點」規定，其中第一級查核工作，於5月至11月汛期內，每月辦理1次，而為加強安全性，水利局超前部署，將汛期查核頻率增加為每月2次，12月至隔年4月非汛期期間，每2個月辦理1次；第二級查核工作，於汛期內，每2個月辦理1次，並於4月及12月，分別辦理防汛整備檢查及河川環境查核各1次，另於颱風及期間辦理不定期查核工作。

水利局說明，依照水利法及「新北市政府許可使用河川及排水地區管理維護作業要點」，施工涉及開挖堤防屬第一級查核，施工無涉及開挖堤防屬第二級查核，平日的河川巡防屬第三級查核，針對不同等級而訂有不同強度及頻率的查核工作。水利局將針對河川區域內的施工案件進行必要的管理及檢查，以確保施工符合許可條件，並防止對河川及周邊環境造成損害。