A股三大指數20日早間集體低開，隨後震盪走低，創指盤中一度跌超1％，科創50指數逆勢漲近2％。板塊方面，CPO概念股延續強勢，6G概念持續走強，遊戲板塊集體拉升，算力板塊早盤活躍，寒武紀大漲超15％，市值突破人民幣千億元。此外，昨日跳水跌停的工業富聯臨近午盤觸及漲停；酒店、旅遊板塊陷入調整，金屬、煤炭、地產等權重類股集體走低，汽車產業鏈走弱，醫藥醫療股表現不佳。總體來看，個股呈普跌態勢，兩市近3,700檔個股下跌。