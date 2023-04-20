截至午間收盤，滬指報3,346.90點，跌0.69％；深成指報11,701.85點，跌0.5％；創指報2,392.40點，跌0.97％。

盤面上，CPO概念、6G概念、通信設備相關概念股漲幅居前。景點及旅遊、鹽湖提鋰、一體化壓鑄類股跌幅居前。

黃金、半導體股大漲 恒指午盤小跌0.05％
滬深兩市弱勢 創指午盤收跌0.3％
滬指高收11點 首季累升5.9％
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