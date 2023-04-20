櫃買中心為使「創櫃板」公司能適切歸類以彰顯產業特性，並因應政府積極推動綠色能源產業與數位產業之發展，以及國人追求智慧生活、健康休閒之趨勢，將自即日起新增數位雲端、綠能環保及生活健康等三項產業類別，並同步將原電子商務併入數位雲端，期使創櫃板之產業分類更加聚焦，有助吸引資金投入及業務發展。